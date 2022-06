Extreme Makeover

Como se não bastasse o tamanho e dimensão desta habitação com 2 grandes andares, ainda foi acrescentado um terceiro andar à mesma com uma grande varanda.

Impressionante como sem alterar muito da fachada principal a habitação ficou com um aspecto muito mais moderno e actual. As janelas foram substituídas por outras de desenho mais simples e minimal. Onde era antes a cobertura da casa nasceu um outro andar, mais recuado e tirando a vantagem de uma grande varanda sob o jardim – um grande quarto com casa de banho. As paredes que compõem esta zona são verdes e totalmente diferentes do que estamos habituados a ver.

Os interiores parecem-nos confortáveis pela cor de luz que fazem chegar ao exterior. Ainda houve espaço remodelar o telheiro anterior e proporcionar uma zona de churrascos.