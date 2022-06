Aconchego, delicadeza e estilo: uma casa encantadora

A cozinha desta casa é ampla e moderna. No centro do espaço, existe uma ilha branca que inclui o fogão e o lavatório. É, sem dúvida, um elemento versátil e extremamente útil nos dias de hoje. A madeira é um material de grande força neste espaço, com presença forte no volume que divide os ambientes, nos armários e no zona que envolve a mesa de refeições. Estamos a falar de um canto privado que consiste numa mesa e cadeiras em tons de branco e que é reforçado por uma iluminação própria e especial. Vamos conhecê-lo melhor.