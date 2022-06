Seis sensacionais portas de interior e de exterior

As portas dão acesso a áreas restritas e podem ser fabricadas em vários materiais, variando no estilo e no desenho. As portas no interior oferecem, designadamente, privacidade e ambientes mais íntimos. Já as portas para o exterior proporcionam, para além de privacidade, segurança e controlo no que diz respeito à entrada de luz e de calor.

Ainda que na maioria das vezes encontremos portas feitas em madeira, elas também existem em alumínio, em vidro ou em plástico. Por esse motivo, escolher o material é um passo importante, já que pode modificar, em grande medida, a decoração e a harmonia da nossa casa. Para melhor e para pior.

No artigo de hoje, deixamos-lhe algumas sugestões. Encontrará portas que passam despercebidas no contexto em que se inserem e outras que são mais um elemento decorativo. Escolha a sua preferida.