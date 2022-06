10 salas modernas que o encantarão!

É verdade, mais outra sala com um globo terrestre. Desta vez um globo não tão vulgar por ser preto. Nesta fotografia, a invulgaridade e originalidade manifesta-se não só no globo como também no móvel, que se prolonga no espelho acima. De facto, o espelho e o móvel são um conjunto mas poderiam também ser utilizados em separado para decorar uma sala. Outra característica que torna este canto tão especial e moderno são as paredes. As várias tiras de madeira, com diferentes larguras, são muito sofisticadas e conjugam-se facilmente com mais objectos e móveis de tons neutros.