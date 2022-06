Tudo O Que Deve Ter Em Conta Na Hora De Construir Casa (6 Dicas para uma fachada única!)

Se procura algo muito sofisticado e também atrevido, os espelhos e as janelas são os melhores aliados que pode ter. Sabemos que, à primeira vista, esta proposta parece sugerir que transforme a sua casa na “casa dos espelhos”, mas não se preocupe porque a ideia não é essa. Um trabalho feito com inteligência, moderação e seguindo as regras do bom gosto terá um resultado excelente e bem do seu agrado.

A ideia consiste em criar, através dos espelhos, uma ligação com o meio ambiente, de tal forma que a sua aparência seja transportada para o edifício e se torne num elemento decorativo da fachada. O estúdio Nic Antony Architects, Ltd. mostra-nos como isso se faz, ao mesmo tempo que nos dá a conhecer outra grande vantagem de utilizar espelhos: ajudam a fazer com que as casa pequenas pareçam maiores.