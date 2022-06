Uma vivenda modernizada, mas cheia de carácter!

Vamos até Terrasa, uma província de Barcelona. A casa que hoje lhe mostramos foi construída no século passado e sofreu uma profunda remodelação para poder ser colocada no mercado de arrendamento. A fachada é colorida e simples, assemelhando-se às fachadas dos outros edifícios desta área, mas não deixa adivinhar aquilo que encontramos no seu interior. É, por isso, uma agradável surpresa conhecer-lhe os recantos. Venha “esmiuçar” este projecto do atelier Vallribera Arquitectes. As palavras são nossas, as fotografias de José Hevia.