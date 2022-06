Carácter e equilíbrio num apartamento branco e cinza

Como mencionado no início deste artigo, Deu i Deu tentam adicionar sempre uma nota de tom antracite nos interiores. Neste projecto, o cinza mais escuro foi escolhido para este único canto.

Um sofá antigo sofreu um projecto de renovação e agora está também forrado em tons que condizem com a parede. À direita as cores que aparecem entre uma cenário idílico de verdes e azuis pertencem a um vitral antigo que ajuda no contraste que se quis em todas as divisões. O quadro com dizeres em inglês de fundo branco dão o lado claro e luminoso que também era necessário neste este espaço.