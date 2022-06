De apartamento degradado a apartamento de sonho

Não parece, mas é o mesmo espaço, só que agora abriga uma cozinha completamente nova, de estilo moderno e, acima de tudo, muito funcional. A janela manteve-se e deixa entrar uma quantidade generosa de luz natural. A zona do forno e do fogão aparece inserida num nicho já existente, mas revestido com novos azulejos. A pedra que o emoldura foi pintada em preto, criando-se assim um contraste. Em vez de uma cozinha fechada, optou-se por uma integrada com a sala. O balcão separa ambos os espaços, assim como o tipo de chão, de um lado em cerâmica, do outro em soalho.