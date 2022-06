6 objetos de design que vão mudar completamente a sua casa

E se pensava que a cozinha ficava de fora, estava enganado (gostamos de surpreender os nossos leitores)… Até porque muitas vezes ela partilha o mesmo lugar com a própria sala, como no caso das cozinhas americanas. Logo deve existir uma simbiose entre um lugar e outro, quer nas cores escolhidas ou quer nos materiais. Por outro lado, as cozinhas tradicionais também merecem detalhes bonitos, ajudam sempre a inspirar-nos no momento de cozinhar.

Quando falamos em objetos de cozinha, abordamos as peças decorativas, mas também os utensílios e louças, que fazem muitas visitas à sala de jantar, para servirem as deliciosas refeições que preparou com tanto amor. Escolha peças distintas, que tornam a sua mesa bonita e que surpreenderá os vossos convívios no momento da refeição.