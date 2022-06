Casas pré-fabricadas – rápido, barato e funcional

É esmagadora esta imagem. Este edifício, nos Alpes suíços, foi erguido a 3256 metros de altitude. Veio substituir um outro edifício, construído em 1929 e alargado inúmeras vezes para dar resposta à intensa procura daquele local por parte de alpinistas interessados nos trilhos existentes na proximidade. Para corresponder às actuais exigências de segurança, conforto e protecção ambiental, e dada a natureza sinuosa do local, seria necessário investir uma avultada quantia em obras. Assim, optou-se por construir um novo edifício, adequado à topografia do local.

Assim foi. Uma das faces funciona como um amplo painel solar para que se tire o maior proveito possível desta energia sustentável, sendo que as restantes reflectem a paisagem. Só assim podia ser. É tão bonita! Segundo o atelier de arquitectos responsável pelo projecto, Savioz Fabrizzi Architectes, os “métodos de construção tiveram que ser adaptados às condições atmosféricas adversas e aos meios de transporte disponíveis”. Como imaginarão, transportar cimento para um local como este é dispendioso pelo que o seu uso foi reduzido ao máximo. De acordo com a ficha do projecto, disponível no website do gabinete de arquitectura, a estrutura principal é em madeira e os componentes da parede e do piso, o revestimento e o isolamento, foram pré-fabricados e transportados de helicóptero para montagem no local. O telhado e as paredes exteriores são compostas por painéis de aço inoxidável, um elemento sólido que propicia protecção e segurança aos hóspedes. A Oeste e a Nordeste, há poucas janelas para que se armazene o máximo de calor e para que a ventilação seja natural. A cabana inclui 116 camas, um refeitório e uma cozinha profissional. Vá lá fazer a mala!