Ideias joviais para quartos jovens

A decoração do quarto dos nossos filhos é sempre um assunto delicado para nós. Quando pela primeira vez têm o seu próprio quarto, queremos que tenham por perto todos os seus brinquedos e acabamos por optar por um tipo de decoração mais infantil. Contudo, com o passar do tempo eles crescem e muitas vezes são os próprios a reivindicar a sua (pré) adolescência e a dizer que não querem mais bonecos no quarto porque já são crescidos. Tudo isto para lhe dizer que se está a passar por uma fase destas ou irá passar num futuro breve, preparamos um artigo onde lhe apresentamos uma série de quartos jovens que podem ser uma opção, se está a pensar redecorar o quarto dos seus filhos. As possibilidades variam entre cama single e cama de casal mas têm como linha comum o facto de serem quarto muito jovens.