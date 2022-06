Papel de parede – Um universo de opções!

As flores são sempre uma opção decorativa de sucesso, a verdade é que não há quem não goste de flores. No papel de parede que agora lhe apresentamos as flores quase parecem ter sido pintadas uma vez que, as paredes são todas da mesma cor e deixam que elas irrompam por detrás do sofá. Uma abordagem diferente ao papel de parede, igualmente válida, cujo resultado não deixa nada a desejar.