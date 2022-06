A sua casa de banho decorada

A casa de banho que vemos é um espaço mais escuro – atente no tamanho da janela da mesma! – e por isso há que jogar com isso a nosso favor, tal como vemos na fotografia. Com uma luz azulada a surgir do tecto onde se situa o chuveiro, este exemplo é muito moderno e vanguardista. No seu conjunto, juntamente com os candeeiros apoiados no espelho, esta poderá ser uma ótima opção se o se objectivo é ter uma casa de banho moderna.