Toalheiros: connosco ninguém atira a toalha ao chão!

Ai as toalhas por todo o lado. Ai as toalhas mal secas. Ai ela a mandar vir com ele. Ai a mãe de sobrolho carregado quando deixamos tudo desarrumado. Situações familiares? Nós compreendemos e vamos resolver as crises domésticas já de seguida.

Os toalheiros são fundamentais numa casa de banho. No entanto, e por serem elementos que servem, essencialmente, um propósito que se prende à utilidade, não têm que ser destituídos de carácter. Pelo contrário, podem assumir um papel de destaque na divisão, seja ela de que estilo for, tenha ela a dimensão que tiver.

É importante que providenciem espaço suficiente para as toalhas secarem totalmente. Ninguém quer sair do banho e enrolar-se numa toalha húmida ou com cheiro a mofo. Todavia, também podem ser precisamente o elemento de que estava a precisar para dar uma lufada de ar fresco à sua casa de banho sem gastar muito dinheiro.

Diga-nos lá se estas opções não lhe enchem o olho!