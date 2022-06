Casas de banho de luxo, quem não gostaria de ter uma?

As casas de banho são por natureza um local para relaxar, onde o tempo pára, onde queremos estar no final de um dia de trabalho, depois do ginásio ou ao fim-de-semana para repor energias. Esta, integrada num jardim inverno, é um espaço que nos transmite tranquilidade, onde se pode descomprimir do stress do dia-a-dia e desligar. Banhado pela luz natural e com acabamentos de excelência como o mármore, o facto da banheira estar embutida numa estrutura com rebordo confere uma estética moderna ao espaço. Já se imaginou poder chegar a casa e desfrutar de uma banheira de hidromassagem num espaço como este? Difícil vai ser querer sair dela.