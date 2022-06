Turismo rural conta histórias e tradições

Hoje é dia de escolher o próximo destino. Depois de anos a fazer férias na praia, este ano a família opta por turismo rural. Procura a paz e a tranquilidade que nem sempre é possível alcançar na correria do dia a dia.

Queremos viver as tradições locais, participar em atividades agrícolas e passear pela natureza. As casas reaproveitas para o turismo rural são a melhor opção, também elas têm uma história para contar no meio das aldeias, vilas e cidades. Além disso, o ambiente familiar que se cria nestes locais, nomeadamente para que tem filhos, é a cereja no topo do bolo.