De estrela de cinema

Gostamos de desafios e por isso, o projecto que hoje lhe iremos dar a conhecer, representa um grande desafio arquitectónico. É uma residência, que tal como o título do artigo sugere, possui apenas um piso. Consegue imaginar?

O projecto é da autoria dos arquitectos brasileiros Ana Paula e Sanderson Arquitetura, o objectivo era o de criar uma habitação única que desse prioridade ao convívio e à utilização das áreas de lazer. O maior feito dos arquitectos foi, sem dúvida, o facto de terem conseguido reunir as partes sociais e privadas da habitação no mesmo piso, mantendo a privacidade dos proprietários e dividindo os espaços de uma forma bastante clara e concisa.

Localizada na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, Brasil, esta residência foi um projecto desafiante e inovador. A obra, iniciou-se em 2008 e terminou três anos depois, em 2011. Como já referimos uma das maiores proezas deste projecto é o facto desta moradia ser uma casa unicamente térrea, construída num terreno com cerca de 2000 m2. Esta residência com uma área de construção de 800m2, foi concebida com o objectivo de se integrar com a envolvente.

Venha daí e descubra como uma casa com um piso apenas, também pode ser um paraíso arquitectónico!