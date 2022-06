Divertida casa de praia

Certamente que já sonhou com uma casa junto à praia. Faz parte do imaginário de qualquer um acordar com o barulho das ondas, sentir o cheiro da brisa do mar e tomar o pequeno-almoço com vista para o horizonte. Pois bem, o projecto que hoje lhe iremos dar a conhecer, é tudo isto e muito mais!

Uma casa perfeita, um apartamento com vista de mar e um terraço de sonho, onde certamente gostaríamos de passar mais do que um fim-de-semana ou umas férias. O facto de ser um apartamento na cobertura, tipo penthouse, permitiu ao arquitecto uma abordagem distinta aproveitando a maravilhosa vista envolvente.

Este é um projecto do profissional Renato Teles Arquitectura, em que a grande extensão da cobertura do edifício permitiu inovar e criar várias zonas exteriores distintas, que de seguida lhe iremos cuidadosamente mostrar.

Venha daí descobrir um paraíso junto ao oceano Atlântico!