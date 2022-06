Um oásis tropical!

Numa habitação que se apresenta realmente fantástica e única, é claro que os espaços de passagem, não podiam deixar de ser, também eles, perfeitos e distintos! A madeira tropical envernizada ilumina um corredor que se distingue pela sua ambiência brilhante, iluminada e ainda, extremamente confortável!

Os vãos abrem-se em todas as direcções injectando luz natural no interior do edifício e criando, desta forma, perspectivas únicas que se abrem para o verde do jardim envolvente, ou para o azul da piscina!