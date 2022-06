A casa surpresa!

Pelo exterior é possível compreender como as transparências se demonstram realmente relevantes, permitindo uma excelente insolação no interior da habitação.

O volume principal da casa situa-se a Nascente, e alberga os 3 pisos que acolhem a maior parte do programa habitacional do edifício. Na Cave situam-se as zonas técnicas destinadas a serviços e arrumação, no Piso Térreo as zonas públicas e socias, e no 1ºandar todas as divisões de carácter mais privado.

A opção de colocar as zonas públicas no Piso Térreo do edifício, permitiu aproveitar e usufruir da imensidão que compõe o jardim exterior, ao mesmo tempo, o maravilhoso pátio que separa os volumes, mantém uma grande privacidade no interior da habitação!