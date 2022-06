Casas contemporâneas apaixonantes

Uma casa de sonho. Linhas modernas que se destacam entre os ramos verdejantes. Pode nascer no meio do campo ou na periferia da cidade. Seja qual for o local escolhido, uma coisa é certa: vai dar nas vistas. À noite, as luzes do interior da casa entram em simbiose perfeita com o espaço envolvente.

As janelas surgem como se paredes fossem, oferecendo a quem nela habita uma paisagem sem limites. Uma casa contemporânea que deverá ser presença obrigatória na sua lista de desejos.