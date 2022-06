As cozinhas da Alice no país das maravilhas

Tic tac… Tic tac… Lá vai o coelhinho a fugir… Rápido que devemos apanhá-lo!! A primeira personagem de toda a fantasia a surgir na história, sempre apressado e a ver as horas, parece que está muito atrasado… É o que desencadeia toda o elenco e que chama a curiosidade à Alice para segui-lo… Como tal, o relógio é um elemento imprescindível para ter na sua cozinha de olhar surreal e inspirada no conto da Alice no País das Maravilhas. Mas infelizmente o relógio avariou, pois estaria com dois dias de atraso, tentaram arranjá-lo com chá, manteiga e limão, o relógio começa a saltar pelos ares e foi aí que o coelho o partiu com o martelo… E lá se foi!

Por outro lado, o relógio faz sempre toda a falta do mundo, precisamos de controlar o tempo quando se cozinha, a hora do almoço ou do jantar, o tempo da cozedura ou do tempo do bolo estar no forno. Nem mais um minuto… Ai, ai! Ai, ai!

A pontualidade britânica na sua cozinha fantástica não pode mesmo faltar!