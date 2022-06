Decore a sua casa como o seu filme preferido!

Neste filme, voltamos a ver a Julia que, juntamente com o Hugh, nos dão uma lição de humildade e simplicidade adorável. A cena em que a estrela de Hollywood, Anna Scott, ensaia o seu papel do futuro filme no terraço do livreiro William Thacker deixa qualquer um derretido com aquele terraço que de repente se torna o sítio mais acolhedor e importante do tranquilo bairro londrino. Para que tenha um com estes ares, escolha uma decoração simples e confortável, talvez até com mobília recuperada. O piso em madeira é óptimo para andar descalço ou só com umas pantufas! E não se preocupe com os muros baixos, que deixam que a vizinhança espreite de vez em quando. Crie assim um espaço para pensar, reflectir e trabalhar de forma descontraída.