Ideias para luzes de cozinha

Este exemplo surge no seguimento do anterior, sendo que aqui não temos apenas um foco de luz a pender do tecto mas cinco. É claro que a potência de cada um destes candeeiros não tem nada que ver com a do candeeiro anterior, contudo, no seu conjunto o resultado é o mesmo. Uma outra forma de iluminar a sua cozinha que também contribui enquanto decoração e com a qual pode jogar a seu gosto, pode por exemplo optar por um alinhamento em escadinha, ou por um alinhamento desalinhado , fica ao seu critério!