10 cadeiras para o seu jardim!

Quantos de nós temos mobília velha que não sabemos como usar na nossa decoração? Quase todos! Estas cadeiras, bem como o resto da decoração do jardim, foram, sem dúvida, um excelente reaproveitamento de mobília velha que resultou de forma perfeita. Não só as estantes, que são apesar compridos pedaços de madeira, mas também a banheira e os canteiros são sugestões de reaproveitamento. E, é claro, as cadeiras, que pintadas com cores vivas, ficaram perfeitas para o jardim e relaxar no Verão e resto do ano! Este jardim faz parte de um projecto do atelier ADORO A MINHA CASA, numa casa em Carcavelos.