Como ter um quarto com design feng shui?

Quando lhe falamos em cama não é ao colchão que nos referimos. É óbvio que é super importante ter um bom colchão, as nossas costas sem dúvida que o merecem, contudo, há algo que também é super importante e que tem que ver com a própria estrutura da cama. Assim, é importante que escolha uma cama da qual goste não só a um nível estético mas que também, de alguma forma, lhe transmita conforto e seja convidativa – no fundo o truque é: se tiver vontade de se esticar cada vez que vê a sua cama, escolheu com certeza a cama certa – os nossos sentidos são super determinantes na apreensão imediata das coisas e na forma como elas se manifestam depois, no nosso inconsciente, sendo que nada mais está tão perto do inconsciente como o nosso sono.