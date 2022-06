Os quartos da Rita

O 2º exemplo de quarto projectado por Ana Rita é num estilo totalmente diferente ao anterior. Começando pela disposição do mobiliário, às cores e aos materiais. Aqui as paredes parecem-se com o azul do céu e a peça de madeira trabalhada ocupa e limita a zona de cabeceira de cama. Digamos que é a mesma que mais intensifica o lado marroquino do espaço. O candeeiro suspenso sob um banco de latão que se apresenta como mesa de cabeceira nesta imagem também é de inspiração marroquina.

A cama é de solteiro e foi encostada à parede proporcionando além de uma cama para dormir, também um confortável sofá com o auxilio de tantas almofadas. A cor dos tecido varia entre os tons terra e o laranja e a carpete aumenta também aumenta este misticismos que se sente no ar.