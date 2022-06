Espelhos mágicos de casa de banho

Estes espelhos de casa de banho, de mão, são utilizados desde sempre. Mas repare no design deste exemplo que lhe apresentamos! Com cores vivas, de materiais suaves, e com formas ergonómicas, os espelhos de mão hoje em dia já não são como antigamente! Com a possibilidade de ver-se ao espelho em outras zonas da casa, ou aproveitar para brincar com o seu sobrinho ou o seu cão ou gato, estes espelhos de casa de banho além de serem extremamente úteis ainda conferem uma liberdade total a nós que desfrutamos deles.