10 ideias para uma cozinha moderna!

Esta é uma ideia que se aplica a qualquer divisão da casa e não apenas à cozinha: as frases inspiradoras e divertidas. Esta é sem dúvida a frase ideal para uma cozinha de um preguiçoso que não gosta de cozinhar e prefere que cozinhem por ele. Diz “This kitchen is closed. Unless the cook is you.”, é ou não é muito engraçada? No entanto, quando se decide estampar uma frase na parede é necessário escolher muito bem o tipo de letra, para se enquadrar no resto da decoração. Neste caso escolheram um tipo de letra serifado em preto, perfeito para combinar com os candeeiros e as linhas simples e modernas da mobília.