Mobiliário infantil para crescer feliz

Aqui qualquer menina é princesa. É com este quarto inspirador, da designer portuguesa Ana Rita Soares, que abrimos as imagens de mobiliário infantil. Um sonho para uma menina que vai tornar-se mulher. Além do toque decorativo, é essencial que os quartos sejam confortáveis e capazes de responder às necessidades do dia-a-dia.

As arcas, como esta ao fundo da cama, são essenciais no momento de arrumar brinquedos, livros ou mesmo peças de vestuário ou aquelas mantas de inverno. Simples, mas cheio de amor e de pormenores que o tornam único. A escrivaninha e a prateleira tornam-se fundamentais para as meninas que já frequentam a escola.