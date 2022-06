Tapetes para qualquer sala!

Uma vez que hoje em dia as carpetes já entraram em desuso dentro de casa, muito em parte pelas várias aplicações no chão de madeira que podemos encontrar mas também por questões de limpeza, é com os tapetes para sala que fazemos o deleite dos serões de filmes, das tardes de domingo pachorrentas na sala a ver um filme ou do conforto ao pequeno almoço de todas as manhãs.

Os tapetes para sala tendem a marcar o conforto da sua sala, com confortáveis texturas que permitem andar descalço ou apenas de meias na sala. E qual é a melhor parte de tudo isto? É que além do conforto, os tapetes para sala podem ainda ser adequados a um determinado design para a sua sala de estar ou de jantar, e sempre que se cansar pode trocar o mesmo.

Os pisos de madeira permitem englobar na sua casa itens como caixas de ar ou pisos radiantes para aquecer bem a sua casa durante o inverno, mas ainda que disfrute de todas as comodidades que o mesmo pode trazer, os tapetes são essenciais para criar sensação de suavidade e envolvência. Os tapetes de sala são ainda mais essenciais caso opte por um chão de sala em tijoleira ou azulejo por exemplo.

As cores e os padrões são variadíssimos, e os tapetes para sala tanto podem ser aplicados como complementares com a decoração e ser de tons leves e suaves, dando destaque ao mobiliário da sua sala, como podem ter cores garridas e padrões chamativos para chamarem a atenção de um ambiente acolhedor e convidativo.

Veja as ideias para tapetes que lhe deixamos e deixe-se levar por estas sugestões tentadoras de tapetes para sala.