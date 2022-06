Top 5 e as 50 inspirações de Verão!

Mais uma semana chega ao fim e por Berlim o Verão veio para ficar e as temperaturas rondam os 35 graus! É tempo de ir para os diversos lagos da cidade, aproveitar as sombras dos parques ou ainda fazer inúmeros piqueniques entre amigos e vizinhos. Viver numa cidade longe do mar pode ter as suas desvantagens (e eu que as diga), mas viver nesta cidade é uma descoberta constante e uma felicidade imensa!

Há magia no ar e nas pessoas e entre coisas menos boas as muitos boas aparecem para nos alegrar a nós e por conseguinte a todos desse lado. O top 5 chega mais uma vez e desta vez é de caras que os seus artigos preferidos são quando enumeramos 10 imagens e o fazemos sonhar acordado… por tudo isso e por saber que continua muito presente desse lado, aqui fica a selecção reduzida dos mais populares da semana! Aproveite!