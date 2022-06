Decoração Inesquecível de Festas

Marcar as etapas importantes da vida é para muitos um marco fundamental e digno dos preparativos mais bem pensados e aplicados. A decoração de festas é para muitos um gosto pessoal, para outros um passatempo, e ainda para alguns o seu trabalho.

O suspense de ter uma decoração de festas pronta, e ver o ar de surpresa dos convidados à chegada, ver como vão descobrindo ao longo da festa os pormenores da decoração que preparou com tanto carinho, aperceber-se do quanto se continua a falar da festa mesmo meses depois de ter acontecido e os momentos inesquecíveis que passa com os seus amigos e família são sensações inesquecíveis e que valem tudo!

Meses antes daquela ocasião especial inicie os preparativos para a decoração de festas que mais gosta, com planos minuciosos sobre o que pretende obter como resultado final. Pense no tempo que terá para efectivamente preparar tudo e adiante ao máximo tudo o que puder preparar com antecedência, uma vez que para ter a comida e bebidas frescas ao momento será aí que toda a sua atenção vai ser aplicada no próprio dia.

Não esquecendo nunca a decoração de festas, porque é com ela que consegue dar o toque especial e tornar uma simples reunião em um jantar ou almoço memoráveis, a comida e a bebida são essenciais. Tenha o cuidado de servir sempre comida cozinhada na altura (se possível) e confeccionada com produtos frescos, do dia. As bebidas, é impreterível que estejam frescas, e que tenha oferta para todas as idades.

No fundo será: a comida quente, a bebida fresca, a decoração de festas pensada ao pormenor, junte uma música ambiente e tem o ambiente perfeito para uma festa de arromba! Veja estas ideias!