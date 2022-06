Habitação moderna com paisagem incrível

Admitimos que a casa dos seus sonhos poderá vir a assumir muitas formas e feitios e até lugares, mas esta está certamente no top de muita gente, por vários aspectos. Para começar quando pensa na sua casa de sonho, provavelmente idealiza de imediato não a habitação em si mas o local onde a mesma se insere, pois dizemos-lhe que esta tem uma localização perfeita, numa encosta de bosque e virada para o rio, num ponto onde rio e mar se encontram, em Caminha, no extremo norte litoral de Portugal. O rio é o Minho e o oceano o atlântico. Ou seja, aqui respira-se a frescura do mar e desfruta-se de uma paisagem acidentada verdejante que se impõe para lá do curso de água, resultado: as vistas são absolutamente deslumbrantes!

A habitação para além de tirar o máximo partido das vistas e possíveis interações com esta magnífica paisagem, possui uma arquitectura muito interessante de linhas e tons sóbrios, com conforto e um design moderno! O projecto é da empresa Castro Calapez Arquitectos.

Curioso?! Explore então mais detalhes e imagens deste projecto incrível, em magníficas fotografias do fotógrafo António Chaves.