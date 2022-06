6 dicas para uma sala moderna e elegante

O ideal numa sala de estar é ter uma iluminação que permita o controlo da intensidade, de acordo com as necessidades que temos de cada vez que usamos o espaço. Também é importante ter vários pontos de luz em diferentes partes da sala, como os candeeiros de tectos, candeeiros de parede ou as lâmpadas que surgem no chão e sobre as mesas auxiliares que possam existir na sala. Assim, a intensidade da luz e os lugares iluminados podem ser controlados para dar o efeito pretendido, de acordo com o uso e o número de pessoas que se encontram no espaço.

Podemos encontrar diversos estilos de candeeiros de tecto, como os que iluminam directamente o tecto deixando reflectir a luz, os direccionais que iluminam algum objecto ou elemento decorativo e os embutidos que permitem iluminar áreas fundamentais à funcionalidade do espaço como as de circulação. O importante, em todo o caso, é que estas luzes não destoem do design e do estilo da sua sala. Saiba sempre equilibrar o tipo de elementos que usa, o seu estilo e até mesmo época.