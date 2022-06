Moradia com exteriores fantásticos

Ainda no exterior, a moradia caracteriza-se não apenas pelo jogo volumétrico distintos, destacando por sí só, os diferentes pisos, mas também pelo uso de diferentes materiais que contribuem para essa mesma distinção. Na cave, foi utilizado “viroc” um produto nacional, e bastante utilizado em revestimentos, quer no exterior, como no interior. No rés-do-chão foi utilizada a ardósia e o reboco no primeiro andar. O uso destes materiais procura atenuar a altura do edifício, confere-lhe horizontalidade e diferencia os pisos que o compõem. Muito fechada a Norte, a casa rasga-se a Nascente, Sul e Poente para procurar o Sol e a luz e desfrutar das transparências e do pequeno jardim envolvente. Neste caso, podemos ver na fotografia um desses vazios que dão amplitude aos espaços mais fechados e de cota mais baixa, bem como um contributo a nível da ventilação e iluminação.