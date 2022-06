Um apartamento com um design surpreendente

A madeira é um dos materiais mais utilizados no design de interiores. Para além da textura, o calor que oferece a um espaço e a qualidade que lhe está inerente fazem dela a escolha ideal não só para o mobiliário, como também para os revestimentos. Dependendo do tipo de madeira escolhida e da cor, podem-se obter resultados distintos. Os tons mais escuros com acabamentos lacados evocam um estilo clássico. As claras adaptam-se a ambientes mais simples e escandinavo. Já as tonalidades mais ocre remetem-nos para atmosferas rústicas e acolhedoras.