6 ideias para decorar uma casa sem janelas!

É evidente que todos os seres humanos têm uma grande necessidade de luz solar. No entanto, as circunstâncias nem sempre são as que desejamos pelo que, por falta de fundos ou simplesmente pela configuração arquitectónica da casa, podemos dar por nós numa habitação sem janelas. Em algumas cidades europeias já se encontram muitas casas sem qualquer janela, tanto por causa da densidade de edifícios em áreas pequenas, como pelas condições climatéricas, especialmente no Inverno, onde a ausência destes elementos pode ajudar a manter a casa mais aquecida.

A falta de janelas altera as características de uma casa. A mais óbvia será a sua iluminação. Sem uma fonte de luz natural, é importante que as fontes de luz artificial assumam as rédeas. A iluminação deve ser distribuída de forma adequada para maior comodidade de quem habita o espaço. Por isso, numa casa sem janelas, o cuidado deve ser ainda maior. A utilização de cores claras ou vivas é essencial. As paredes, por exemplo, devem ser pintadas de branco ou em tons quentes. Escolha tapetes de tonalidades leves e utilize alguns móveis e pormenores decorativos escuros para contrastar com as superfícies claras. Estas medidas realçam o brilho e a luz das cores, propiciando uma sensação de equilíbrio luz/sombra mais natural.

Outra característica que também muda é a capacidade que o espaço tem para nos transportar para outro universo, já que na maioria das vezes basta olhar pela janela para perceber o quão grande é o mundo e a quantidade de vida que existe para lá das paredes de nossa casa. Quem nunca passou longos momentos a contemplar a rua, as pessoas e o movimento através da janela? A falta de ventilação também é outro factor importante: o ar deixa de ter circulação numa casa sem janelas e, nos climas mais quentes, isso pode ser prejudicial e pouco saudável.

Preparamos algumas dicas para o ajudar a equipar uma casa sem janelas. Descubra-as.