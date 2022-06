Construir uma pérgola em nove etapas fáceis

Depois de assentes as fundações, erga os postes que definam as arestas da sua pérgola. Se for quadrada, necessitará de quatro postes. Se for pentagonal, de cinco postes e assim sucessivamente. A distância entre eles, depende do tamanho da pérgola. O cimento utilizado nas fundações vai oferecer-lhes estabilidade. Agora que tem os seus postes, deverá colocar as vigas de amarração, suspensas na perpendicular entre eles. Este é um trabalho para duas ou mais pessoas. A distância entre elas depende do desenho da pérgola, em termos de tamanho, e se ela tem ou não janelas. A pérgola da imagem é um projecto da Extaze Outdoor.