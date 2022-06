Transformação simples, apartamento fantástico

Situado em Vila do Conde, pertencente à área metropolitana do Porto, o apartamento é envolvido por uma zona litoral do nosso país, que configura uma importante zona balnear e turística. A habitação em tipologia T3 foi construída há cerca de vinte anos, apresentando atualmente um interior escuro e pesado que se pretendia transformar. Além desta questão fundamental que condicionava a qualidade de vida no espaço, o projeto original não incluía a presença de uma instalação sanitária de apoio às áreas sociais da casa que servisse as visitas. No entanto, apesar da existência de algumas lacunas a preencher, o apartamento apresentava um esquema funcional bastante eficiente e devidamente hierarquizado que acabou por facilitar a intervenção desenvolvida.