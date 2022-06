Guia de decoração de casa para iniciantes

O primeiro passo para uma decoração bem sucedida é conhecer bem o espaço que vai decorar. Faça desenhos, tire as medidas, idealize objectos, cores e materiais; outra coisa que ajuda bastante é pesquisar na internet os sites das suas lojas preferidas, para ver qual a oferta que têm e ficar com uma noção mais real do que o mercado lhe oferece e do que pode encaixar em sua casa (além do que muitos sites têm os preços dos seus produtos, portanto fica logo com uma noção do dinheiro que poderá vir a gastar com a compra destes artigos). Embora lhe possa parecer um passo mais aborrecido, verá como a médio e longo prazo trará os seus frutos! Invista um pouco de tempo e paciência para evitar frustrações mais tarde. E não se preocupe em esperar por algum produto específico: mais vale ter aquele espaço vazio para a jarra que encomendou do que colocar lá outra coisa qualquer que não lhe vai encher as medidas!