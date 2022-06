Apartamento espectacular de 90 metros quadrados

Na imagem, vemos os espaços principais da casa que surgem integrados. Num primeiro plano, está uma sala com cores que poderiam, facilmente, resultar num ambiente frio, mas que, bem balançadas com texturas e outros materiais, compõem um ambiente acolhedor e quente. É uma sala pequena, mas da qual se soube tirar o máximo partido com simples e pequenos móveis – por exemplo as mesas de centro – e com o branco a tomar conta de grande parte das paredes, dando uma maior sensação de amplitude. O minimalismo decorativo é uma opção estética acertada para este tipo de espaço de tamanho reduzido.