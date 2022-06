Churrasqueira 5 estrelas!

No interior é onde se localiza o espaço de confecção de refeições. A pedra do pavimento marca mais uma vez o lado rústico e tradicional do espaço, dando-lhe um encanto muito particular.

O espaço tem tudo o que é necessário na hora da preparação e confecção e uma mais valia é sem dúvida a quantidade de arrumação e ainda a possibilidade de luz natural e ventilação com a simples abertura da janela. Perfeito !