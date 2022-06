Cabeceiras de cama que adornam o seu quarto

Começamos com um exemplo cuja cabeceira da cama se estende pela parede. Ainda que seja uma opção menos direccionada , no que a cabeceiras de cama diz respeito, achámos importante dar-lhe a conhecer esta possibilidade. Se quisermos ser totalmente puristas teremos que admitir que são as almofadas cinzentas – exactamente no mesmo tecido em que a cama está forrada – que se afirmam enquanto cabeceira, contudo aquilo que nos faz sorrir é precisamente a frase que de alguma forma envolve a cama. Uma opção super romântica e original, uma celebração do amor todos os dias antes de dormir e ao acordar.