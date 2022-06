Entre a tradição e a contemporaneidade, uma remodelação incrível

Uma fachada espetacularmente bem conseguida, num perfeito casamento entre os materiais de origem e os adicionados pelo projeto!

Repare no telhado mais afastado do campo de visão na foto. No antigo podemos ver os espigões que adornam a cumeeira, na estrutura nova esses adornos não existem. Por outro lado se olhar com atenção poderá ver como a pedra original se entreliga com a pedra nova da extensão construída. Tudo perfeitamente integrado como se a planta do edifício sempre tivesse sido assim.