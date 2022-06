Interiores apropriados para crianças felizes

O nosso bebé rapidamente cresceu, do berçário, passou para a creche e logo a seguir para o infantário, o tempo voou e quase que nos rouba momentos, que queríamos viver ainda mais… dizem que são os melhores tempo de uma vida… Mas agora é hora de ir para a escolhinha, de mochila às costas, vai aprender o i, depois o e, a contar, a ler e a escrever, a saber estar e tantas outras pedagogias… É a vida académica que começou, e logo no primeiro instante sabemos o quão é importante, por isso queremos valorizar todas as aprendizagens, mesmo em tão tenra idade.

Todos os dias é necessário trabalhar, reforçar, fazer os trabalhos de casa e ser uma criança estudiosa. Ser responsável e uma criança atenta é o que queremos transmitir, a par do brincar e do divertir-se é claro (é uma criança). Por isso, consideramos fulcral uma zona de estudo dentro do próprio quarto da criança, onde ela está no seu próprio meio, com um cantinho apelativo e cheio de pinta, mantenha esta zona com poucos estímulos, sempre arejada e luminosa. É no seu próprio quarto que o seu filho encontra o silêncio, o bem-estar, os seus alicerces e a fonte de motivação para estudar.