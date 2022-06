Mesas de centro ao centro

As mesas de centro podem ter várias formas, normalmente aquelas que vemos com mais frequência são as redondas ou as quadradas/rectangulares. Como neste artigo lhe queremos apresentar diversidade, mostramos-lhe agora uma mesa oval cujo design é muito interessante. Se reparar bem a sua base de apoio encontra-se em apenas um dos lados do tampo, dando ideia de ser uma estrutura maciça à qual está ligado o tampo de vidro. Uma opção fora do vulgar que pode ser a sua.