Casa pequena com excelente distribuição

Ao entrarmos neste chalet a partir da rua, damos de caras com um grande jardim com piscina, ladeada por superfícies relvadas e ainda por espaços em vidro. Este ambiente conta com zonas totalmente protegidas por vidros, importantes em dias menos simpáticos. Estas contrastam com outras totalmente expostas ao ar livre, criando duas opções para se desfrutar do espaço exterior e do clima. A comunicação visual do interior e do exterior, permitindo uma grande permeabilidade de luz natural.