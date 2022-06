10 quartos para adolescentes

Quando o assunto é decorar um quarto, arranjar novo mobiliário, mudar os cortinados ou alterar as cores das paredes… pensar em todos os detalhes também é essencial. Depois, de toda a aventura que é a decoração, bastar manter sempre o mesmo tom, o mesmo estilo, a mesma estética. Parece-lhe fácil e rápido à primeira vista? Podemos achar que sim, mas não deixamos de nos preocupar com os detalhes mais preciosos do quarto. O quarto é o lugar mais privado da casa onde se criam lugares confortáveis e espaçosos. Para os nosso adolescentes apresentaremos este artigo com a melhor selecção de espaços e dormitórios. Primeiro de tudo, não exagere nas decorações do seu quarto com coisas que não cabem nos outros compartimentos da casa. Preserve o seu lugar especial e decore-o com cuidado. E deixe a criatividade tomar conta de si por breves momentos! Siga a nossa inspiração nestas linhas, mas saiba que esta receita só fica completa com o seu bom gosto, aquele toque de personalidade que todos os quartos devem ter. Vamos a isso?