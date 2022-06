Casas de banho modernas

Depois de um longo dia de trabalho, quem não gostaria de aproveitar um bom banho de espuma rodeado de velas, flores perfumadas e com uns belos sais relaxantes? Tal como num filme romântico, todas as delicias e mimos poderão ser concretizadas, e para isso, só precisamos por vezes de saber como decorar a nossa casa de banho com estilo. No entanto, e devido ao facto de nos dedicarmos mais à decoração do nosso quarto ou da nossa sala de estar, onde já sabemos à partida que vamos passar mais tempo, deixamos de lado esse espaço de higiene. Hoje em dia é possível transformar a sua casa de banho num lugar tão agradável como o da sua sala, onde poderá usufruir de momentos de paz, tranquilidade e sossego. O bem-estar aliado ao luxo, é algo que todos nós procuramos, tal como a abundância de espaço, o uso de materiais nobres, o design do mobiliário das últimas tendências, a entrada de luz natural e a decoração personalizada…

Por isso, hoje na homify decidimos reunir para si um conjunto de propostas que irão ajudá-lo a olhar para a sua casa de banho de uma maneira mais pessoal e única.